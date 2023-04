La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese sarà diretta da Livio Marinelli, arbitro di Tivoli classe 1984. Marinelli ha arbitrato la Fiorentina in 4 occasioni e la squadra viola in casa non ha mai perso. Di seguito la designazione arbitrale completa assegnata da Rocchi:

MARINELLI

BRESMES – PERROTTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

COREOGRAFIA FIORENTINA CREMONESE