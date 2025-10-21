21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:45

Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"

Caressa: “Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale”

Mirko Carmignani

21 Ottobre · 13:25

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 13:25

#Fiorentina#MilanCaressaGimenezMarinelli

Il telecronista è intervenuto per parlare dell'episodio controverso di domenica sera a San Siro per il rigore

Sul suo canale Youtube è intervenuto il giornalista Fabio Caressa per parlare della gara di domenica tra Milan e Fiorentina: “La dirigenza viola si è infuriata perché la partita viene decisa da un episodio dubbio e io non mi soffermo sul fatto che sia rigore o no per via del contatto di Parisi. Gimenez si lascia andare ed accentua troppo, infatti bisogna trovare il modo per punire certe scene in area che non sono educative per i più giovani, però io parlerei dell’intervento del VAR che non doveva smentire l’arbitro perché l’ultima parola deve essere la sua sempre.”

Prosegue: “L’arbitro decide che non è rigore e allora rimane la decisione di campo perché non è un errore evidente, quindi il protocollo è stato applicato male da tutti ed in più Marinelli deve avere la personalità per mantenere quanto detto.”

Sulla partita: “Primo tempo noiosissimo dove non è successo niente con la Fiorentina che trova il gol per caso e questo sblocca il Milan perché Allegri si gioca Gimenez e cambia la gara nel finale. Il gol preso ha aiutato il Milan e ha penalizzato la Fiorentina perché l’attaccante in più ha aiutato il gioco offensivo.”

