Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: "Palladino non all'altezza della Juventus, doveva portare in Champions la Fiorentina"

Bucchioni: “Palladino non all’altezza della Juventus, doveva portare in Champions la Fiorentina”

Mirko Carmignani

di

Il giornalista ha parlato del possibile approdo di Raffaele Palladino alla Juventus con tante voci vicine a lui

A Tmw Radio è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Il problema è stato l’intervento del VAR perché non è un chiaro ed evidente errore, quindi non doveva richiamare Marinelli, ma non lo dico io è questo il protocollo. Marinelli ha deciso che non era rigore e bisognava rispettare cosa dice il campo poi il rigore si può dare.”

Su Palladino: “Non è la persona giusta, costa poco ma non ha esperienza perché ha avuto una squadra da Champions come la Fiorentina, ma non ci è arrivato ed ha fatto male a livello di prestazioni. Alla Juventus ci vuole un grande allenatore come Mancini o Spalletti con carisma.”

 

