Moviola CorSport: “Rigore tolto? Al monitor nessuno vede la spinta di Villar su Jovic, andava dato per fallo differente”

Male Marinelli, scivolone anche del VAR Marini

"Male Marinelli, scivolone anche del VAR Marini: tralasciando le troppe parole in campo (ma è il suo stile), quello che combina(no) sul rigore dato e tolto alla Viola ha del comico. Ok non rosso Terracciano: pallone che pizzica ancora la linea, controllato dal VAR.

Marinelli fischia fallo in uscita di Audero su Jovic: errore, il portiere esce a vuoto, sia sul pallone che sull'avversario. Marini lo richiama all'OFR. Fin qui (errore a parte) tutto giusto.

Al monitor nessuno, né Marinelli né Marini al VAR (come mai?) vedono la chiara spinta di Villar sulle spalle di Jovic, unico che tocca il pallone. Marinelli avrebbe dovuto confermare il penalty per fallo differente, il protocollo non gli vieta". Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola.

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