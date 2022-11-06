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Dall'Argentina: "Nico Gonzalez va al mondiale mentre Martinez Quarta escluso dai convocati"

Il CT argentino, Lionel Scaloni, sembrerebbe aver convocato Nico Gonzalez per il mondiale in Qatar lasciando a casa Martinez Quarta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 23:52
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Dall'Argentina: "Nico Gonzalez va al mondiale mentre Martinez Quarta escluso dai convocati"

 

Secondo quanto riporta Esteban Edul, giornalista dell'emittente argentino ESPN, il ct  Scaloni avrebbe diramato la lista dei convocati per il mondiale in Qatar. Nonostrante il poco minutaggio risulta presente Nico Gonzalez, mentre a sorpresa rimarebbe fuori Martinez Quarta. Ecco il tweet con l'elenco completo:

PAGELLE SAMPDORIA-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-bonaventura-superlativo-milenkovic-muro-che-fa-gol-ikone-molto-bene/191488/

 

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