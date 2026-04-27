Moviola CorSport: "Il dialogo Marinelli-Vanoli semplifica la gestione della partita. No rigore su Idzes"

La moviola di Fiorentina-Sassuolo

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: "Il dialogo, pacato, di Marinelli con Vanoli subito dopo l'ammonizione, al 30’ del primo tempo, per il fallo di Ranieri su Volpato, semplifica la gestione di una gara che è sempre rimasta nei giusti binari e si è conclusa con 25 falli totali (13 commessi dai calciatori della Fiorentina e 12 da quelli del Sassuolo). Marinelli è riuscito a mantenere coerenza nel suo metro: al 18’ pt è intervenuto prontamente sulla spinta di Gudmundsson su Turati, che non era così riuscito a bloccare io pallone.

DISCIPLINARE. A livello disciplinare l'arbitro ha estratto altri due cartellini gialli, entrambi nella ripresa. Al 12’ per l'intervento falloso di Mandragora su Laurienté e al 36’ per l'imprudenza dello stesso Laurienté su Ndour. Tutti e due i provvedimenti sono stati corretti.

NO RIGORE. Al 6’ del primo tempo alcuni giocatori della Fiorentina reclamano per un possibile tocco di braccio di Idzes nell'area di rigore del Sassuolo. Effettivamente il braccio del difendente era alto e fuori sagoma, ma il pallone, calciato da Solomon, ha colpito solo il viso. Non c'è stato, dunque, nessun fallo di mano. VAR: Cosso 6 Non ha nessun episodio da dover analizzare. Si guarda la partita senza, giustamente, intervenire".