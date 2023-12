Sarà l’arbitro Marinelli a dirigere Fiorentina-Parma. Con lui i Viola non hanno mai perso in casa

Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno i due match di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale della competizione. La sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. L’ultimo precedente è la semifinale di Coppa Italia dello scorso anno, quando la Fiorentina pareggiò 0-0 contro la Cremonese, difendendo la vittoria per 2-0 maturata allo Zini di Cremona. Quattro i precedenti in totale, di cui due vittorie, un pareggio e una sconfitta (pesante 4-0 contro il Torino).