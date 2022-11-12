Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"

L'arbitro Marinelli continua a fare danni e dopo la Fiorentina questa volta fa infuriare l'Ascoli in Serie B

Non si placa la rabbia dell'Ascoli dopo la sconfitta interna contro il Frosinone segnata da diversi episodi e decisioni arbitrali che non sono andate giù ai bianconeri, e in particolare il gol super discutibile assegnato a Insigne. A sfogarsi nel dopo gara sui social è il patron marchigiano Massimo Pulcinelli, che dopo il vantaggio dei ciociari ha cercato anche il faccia a faccia con l'arbitro Marinelli. Sui social infatti Pulcinelli va giù duro contro il direttore di gara: "Denuncerò per danni l’arbitro Marinelli! In difesa dei miei interessi e dell’Ascoli Calcio" è la frase che si legge nelle Instagram Stories del suo profilo. L'arbitro continua a fare danni dopo gli errori di Sampdoria-Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

LA CURIOSA RICHIESTA A KOKORIN

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