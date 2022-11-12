Una famosa pornattrice russa ha proposto a Kokorin 16 ore di sesso qualora segnasse 5 gol

La curiosa proposta hot fatta al giocatore di proprietà della Fiorentina Kokorin da parte da una famosa pornostar russa

Il media sportbible.com ha raccontato un curioso piccante episodio passato (2015) riguardante il giocatore di proprietà viola Kokorin. Alina Yeremenko, durante una chat di qualche anno fa, fece commenti estetici su alcuni sportivi assegnando un 10 a Kokorin. L'attrice si sarebbe spinta molto oltre facendo una proposta hot all'allora attaccante della Dinamo Mosca: "Se prima della fine del campionato segnerà cinque gol, prometto di organizzare una maratona sessuale di 16 ore con lui". Tuttavia, il russo non riusciì nell'impresa. Quindi si suppone che non esercitò la ricca proposta

LA VERGOGNOSA GESTIONE DELLA NAZIONALE

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