Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo

Federico Baschirotto ignorato da Mancini per la Nazionale, al suo posto Federico Gatti che con la Juventus sta faticando parecchio

Federico Gatti e Federico Baschirotto, oltre al nome in comune questi due ragazzi hanno in comune anche l'aver fatto il salto in serie A in questa stagione dopo aver giocato lo scorso anno in serie B. I due difensori nella massima serie però, stanno avendo due percorsi diversi, il primo non gioca quasi mai e quando lo fa non brilla per le sue prestazioni, il secondo invece, è il pilastro delle sua squadra e sta avendo una continuità di rendimento incredibile e di altissimo livello.

Uno gioca, l'altro fa panchina. Uno gioca benissimo e l'altro, quando lo fa, lascia molto desiderare. Uno gioca nel Lecce, l'altro nella Juventus. Sapete chi è andato in Nazionale convocato da Mancini per le due amichevoli contro Albania e Austria? Quello che non gioca, che quando lo fa gioca male ma che milita nella Juventus.

Questa convocazione di Mancini lascia molto perplessi, il commissario tecnico azzurro è caduto su questa scelta, purtroppo a pesare è stato il club di appartenenza perchè sotto ogni punto di vista, fino ad ora, Baschirotto ha dimostrato di essere meglio di Gatti. Sarebbe stato anche un bel segnale per il nostro calcio in questo momento di crisi profonda dopo la mancata qualificazione ai mondiali, scegliere per il merito e non per lo stemma. Invece no, abbiamo perso l'ennesima occasione e forse anche un briciolo di credibilità su questo aspetto. La nazionale dovrebbe premiare prestazioni e valori espressi in campo, non altro. Peccato.

CASSANO DEMOLISCE ALLEGRI E LA JUVENTUS

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