Cassano: "Giornalisti che difendono Allegri sono servi del sistema. Non dare quel rigore è malafede"

Antonio Cassano ha parlato della discussa vittoria della Juventus sul campo del Verona, parlando anche di Allegri

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della Juventus dopo la vittoria contro il Verona grazie ad un clamoroso rigore non dato alla squadra veneta:

"Chi difende ed esalta Allegri adesso è un servo ed un leccaculo e si devono solo vergognare, sta facendo schifo da un anno e mezzo e adesso si è già dimenticato la figura di merda che ha fatto in Champions League arrivando terzo con il Maccabi Haifa, ed è fuori dalla Coppa dei Campioni. Allegri urla verso nessuno, Lino Banfi era oro rispetto a lui.

Sul rigore non dato al Verona, adesso hanno fatto uscire le regole perchè quello non era rigore ma l'arbitro o sei scarso e non devi più arbitrare, oppure il Var deve chiamare l'arbitro. Hanno fatto una roba vergognosa l'altro giorno, fallo di mano di Danilo si sono inventati delle norme non scritte ma che ci sono. E oggi la Gazzetta ha scritto solo due righe, siamo in Italia, io fin quando parlerò dirò le cose giuste.

Non dare quel rigore è malafede, non so se è colpa del Var o dell'arbitro. Parlano di movimento congruo, allora non dovrebbero più dare falli per tocchi di mano se sono punibili solo i falli di mano con movimento congruo. Questo è rigore sempre senza se e senza ma, la Gazzetta ha scritto che la Juventus è tornata ma i tifosi vanno rispettati. Se fosse successo al contrario sarebbe stato un delirio

BIRAGHI ORMAI MESSO AI MARGINI DA MANCINI

https://www.labaroviola.com/biraghi-non-viene-piu-chiamato-in-nazionale-mancini-gli-preferisce-dimarco-emerson-e-mazzocchi/192130/