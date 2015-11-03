Notizie Gatti Fiorentina

Pedullà: "Gatti alla Fiorentina? Lo escludo, fatico ad immaginare rapporti tra Paratici e la Juventus"
20 gennaio 2026 15:39
Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”
18 gennaio 2026 10:09
Nazione: "Juve pronta ad un'offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni"
16 gennaio 2026 09:27
Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”
15 gennaio 2026 09:28
Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"
24 marzo 2025 23:43
Materazzi risponde alla sciarpa di Gatti: "Meglio un anno da leoni che 100 da gatti"
16 maggio 2024 17:59
Gatti segna alla Fiorentina e dedica il gol al suo amico scomparso: "Destino strano, proprio contro la tua squadra"
08 aprile 2024 08:24
Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina
31 ottobre 2023 18:22
Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"
18 ottobre 2023 18:28
Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: "In Europa però segnavi nella porta giusta". Lui se ne va
01 ottobre 2023 21:31
Juventus, ci risiamo. Pugno violento di Gatti contro Kvaratskhelia. Arbitro e Var decidono di non vedere
23 aprile 2023 22:32
Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo
12 novembre 2022 12:01
La Juventus lo ha rifatto, rubato Federico Gatti al Torino quando era praticamente fatta
30 gennaio 2022 22:12
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