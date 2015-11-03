Labaro Viola

Notizie Gatti Fiorentina

Pedullà: "Gatti alla Fiorentina? Lo escludo, fatico ad immaginare rapporti tra Paratici e la Juventus"

20 gennaio 2026 15:39

Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”

18 gennaio 2026 10:09

Nazione: "Juve pronta ad un'offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni"

16 gennaio 2026 09:27

Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”

15 gennaio 2026 09:28

Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"

24 marzo 2025 23:43

Materazzi risponde alla sciarpa di Gatti: "Meglio un anno da leoni che 100 da gatti"

16 maggio 2024 17:59

Gatti segna alla Fiorentina e dedica il gol al suo amico scomparso: "Destino strano, proprio contro la tua squadra"

08 aprile 2024 08:24

Gatti tira pugno a Djuric in Juventus-Verona. Niente prova tv per il Giudice. Ci sarà con la Fiorentina

31 ottobre 2023 18:22

Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"

18 ottobre 2023 18:28

Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: "In Europa però segnavi nella porta giusta". Lui se ne va

01 ottobre 2023 21:31

Juventus, ci risiamo. Pugno violento di Gatti contro Kvaratskhelia. Arbitro e Var decidono di non vedere

23 aprile 2023 22:32

Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo

12 novembre 2022 12:01

La Juventus lo ha rifatto, rubato Federico Gatti al Torino quando era praticamente fatta

30 gennaio 2022 22:12

Archivio

Esplora l'archivio di Gatti

Sett. 4 Sett. 3
Sett. 13
Sett. 20 Sett. 15
Sett. 44 Sett. 42 Sett. 39 Sett. 16
Sett. 45 Sett. 4