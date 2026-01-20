Pedullà: “Gatti alla Fiorentina? Lo escludo, fatico ad immaginare rapporti tra Paratici e la Juventus”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole sulla situazione della difesa:

“Devi trovare un difensore, su Coppola c’è anche il Milam. Piace molto a Tare ja proposte anche dall’estero ma preferirebbe tornare in Italia. Escludo l’arrivo di gatti anche per i rapporti tra Paratici e la Juve. Gatti vale 25 milioni. Rugani se fosse possibile lo farebbe, non so quanto sia possibile ma piace a Paratici che ha un rapporto fraterno con il procuratore. Dobbiamo seguire Ranieri senza forzarla troppo. Anche in Italia ma non c’è soddisfazione per aver perso il posto più che la fascia. La fascia ci tieni perchè è un simbolo ma adesso non giochi più. Io starei attanto a Ranieri da qui al 2 Febbraio anche con uno scambio ma a quel punto i difensori dovrebbero essere 2. Viti è andato via e sono rimasti in 3. Seguiamola, la panchina non piace a nessuno e non piace a chi era capitano e titolare.”