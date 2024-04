Federico Gatti, difensore della Juventus, ieri ha segnato il gol decisivo in Juve-Fiorentina, poi ha dedicato gol ad un suo amico scomparso, proprio tifoso dei gigliati, sui socia questo il messaggio: “Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federico_gatti2406)