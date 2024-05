Materazzi risponde alla sciarpa di Gatti: “Meglio un anno da leoni che 100 da gatti”

L’ex difensore nerazzurro e campione del mondo del 2006 Marco Materazzi ha fatto una storia sul suo profilo Instagram in risposta alla sciarpa usata da Gatti per celebrare il successo della Coppa Italia che mostrava la scritta “Inter ti odio“. Materazzi ha replicato, rimettendo la foto con didascalia: “meglio un anno da leoni che cento da gatti”. Il tutto con il sottofondo musicale della canzone “Quarantaquattro gatti” dello zecchino d’oro del 1968. Il gatto della didascalia sta rincorrendo una Champions, tasto dolente per gli juventini.