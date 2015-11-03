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Notizie Materazzi Fiorentina

Materazzi risponde alla sciarpa di Gatti: "Meglio un anno da leoni che 100 da gatti"

16 maggio 2024 17:59

Materazzi: "Per fermare Batistuta ti dovevi fare il segno della croce, è stato il più forte mai affrontato"

06 febbraio 2023 12:54

Ambrosini: "Joaquin è stata la persona più divertente che ho trovato nel mondo del calcio. Fantastico"

06 febbraio 2023 12:43

Frey mostra gli errori di Valeri a favore dell'Inter, Materazzi non ci sta e risponde: "Non dire cagate"

23 ottobre 2022 19:00

Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata

16 ottobre 2020 19:30

Materazzi su Chiesa: "Uno dei migliori. Ma lo picchierei quando accentua le cadute"

03 maggio 2020 16:08

Materazzi a Frey: "A fine carriera sarei venuto gratis alla Fiorentina. Lo dissi a Della Valle..."

18 aprile 2020 20:08

Matteo Materazzi: "Il Napoli vuole prendere Federico Chiesa ma la Fiorentina chiede 35 milioni di euro"

22 giugno 2017 16:02

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