Frey mostra gli errori di Valeri a favore dell’Inter, Materazzi non ci sta e risponde: “Non dire cagate”

Il 4-3 dell’Inter alla Fiorentina maturato all’ultimo minuto ha regalato spettacolo in campo e polemiche fuori. Tensione alta al Franchi, con addirittura aggressioni sugli spalti, mentre sui social si innescano i botta e risposta sugli episodi arbitrali. La moviola di Fiorentina-Inter condanna Valeri e fa discutere tre ex calciatori su Instagram: Frey, Materazzi e Zamorano.

“Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera, spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi “spiacevoli“… Se l’Inter ha vinto è perché ci ha creduto fino in fondo ma.…. Sono sempre stato un PRO VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti …. Usato così (o non usato) forse devo rivedere il mio modo di pensare (purtroppo)”, ha scritto Frey in un post, pubblicando la foto del contatto Dzeko-Milenkovic e del fallo di Dimarco su Bonaventura.

Tra i commenti al post di Frey ecco quelli di Marco Materazzi e Ivan Zamorano. Il primo ha risposto così: “Seba non dire cag…”. Il secondo invece: “Vai a piangere in chiesa, forza Inter”. Un botta e risposta che ha animato il Fiorentina-Inter del web. Lo riporta il Corriere dello Sport

