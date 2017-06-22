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Matteo Materazzi: "Il Napoli vuole prendere Federico Chiesa ma la Fiorentina chiede 35 milioni di euro"

L'intermedio di mercato Materazzi lancia l'indiscrezione di mercato su Chiesa e il Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 16:02
Matteo Materazzi: "Il Napoli vuole prendere Federico Chiesa ma la Fiorentina chiede 35 milioni di euro" -
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Matteo Materazzi, intermedio di mercato, ha parlato a radio Kiss Kiss del calciomercato, queste le sue parole: "Il Napoli vuole vestire di azzurro il giovane viola Federico Chiesa, ma la Fiorentina lo valuta 35 milioni di euro. Donnarumma? La Juventus lo vuole e lo alternebbe a Buffon" conclude Materazzi.

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