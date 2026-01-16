16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Nazione: “Juve pronta ad un’offerta per Fortini. La Fiorentina chiede 20 milioni”

La Juve è piombata a sorpresa sull'esterno

Chi invece sembra avere più argomenti è la Juventus, piombata a sorpresa sull’esterno classe 2006. La Fiorentina valuta Fortini circa 20 milioni di euro, bianconeri pronti all’offerta ufficiale, che oltre a un conguaglio economico potrebbe prevedere anche uno tra Gatti e Rugani, difensori che piacciono alla Fiorentina, che con questa operazione sistemerebbe così anche il pacchetto arretrato di Vanoli. Valutazioni in corso, un po’ sul piano tecnico e un altro po’ su quello contrattuale, perché il rinnovo di Fortini non è ancora arrivato e l’accordo in scadenza nel 2027 non lascia tranquilla la Fiorentina in vista dell’estate. Lo scrive La Nazione.

