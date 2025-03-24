Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"

L'ex portiere della Fiorentina nel commentare a TvPlay la partita dell'Italia si è dimostrato molto critico con il centrale della Juve

Emiliano Viviano, ex portiere della Nazionale, non ha risparmiato critiche al difensore della Juventus, Gatti, durante un’intervista a TvPlay. Parlando della recente convocazione in Nazionale, Viviano ha affermato senza mezzi termini: “Gatti ha dimostrato di non essere all’altezza della Nazionale. Era l’unico che non c’entrava nulla tra i 22 giocatori in campo”.

Le parole di Viviano non sono passate inosservate, scatenando un acceso dibattito tra appassionati e tifosi di calcio, soprattutto juventini. L’ex portiere, lasciando spazio a nuove riflessioni sulle convocazioni e sui criteri di selezione per la Nazionale ( non sono mancate le polemiche anche per la convocazione di Maldini n.d.r.), ha sottolineato che Gatti non ha ancora dimostrato di essere pronto per la maglia azzurra.