Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: “In Europa però segnavi nella porta giusta”. Lui se ne va

Dopo Atalanta-Juventus il difensore bianconero Federico Gatti si è presentato a Dazn per l’intervista consueta con un tesserato, in collegamento con lui Giorgia Rossi e l’ex calciatore Marco Parolo. Dopo le domande sulla partita ecco la chiosa finale della giornalista di Dazn che ha detto:

“Con una settimana a disposizione per preparare la partita immaginiamo che avete la possibilità di lavorare però la voglia di tornare in Europa è tanta soprattutto per te che la porta era giusta l’anno scorso quando sei riuscito a segnare gol pesanti per la tua squadra in Europa League. In Europa almeno la porta era quella giusta… (ride ndr)”.

Al sentir di queste parole Gatti ha risposto con un sorriso amaro ed è andato via. Poi il commento dei due. Parole dice: “Se n’è andato” Giorgia Rossi risponde: “Con te era più simpatico” parole conclude: “Bastone e carota…”

