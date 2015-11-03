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Notizie Giorgia Rossi Fiorentina

Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: "In Europa però segnavi nella porta giusta". Lui se ne va

01 ottobre 2023 21:31

Rossi (Dazn): "Senza Vlahovic la Fiorentina ha perso la sua identità. Adesso la priorità sono le due coppe"

02 marzo 2023 14:00

Giorgia Rossi consiglia: "Vedrei bene Deulofeu alla Fiorentina. Italiano tra gli allenatori con più idee"

12 maggio 2022 14:48

Giorgia Rossi: "Milenkovic possibile al Milan" risponde Ambrosini: "Non credo la Fiorentina lo ceda"

04 dicembre 2021 14:55

Giorgia Rossi: "All'animale molestatore della Beccaglia avrei tirato un colpo ben assestato"

01 dicembre 2021 12:09

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