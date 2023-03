Rossi (Dazn): “Senza Vlahovic la Fiorentina ha perso la sua identità. Adesso la priorità sono le due coppe”

Intervistata dalla redazione di Radio Bruno, la giornalista sportiva di Dazn Giorgia Rossi ha detto la sua riguardo l’attuale situazione della Fiorentina: “Mandragora mi sta piacendo molto, è il giocatore che sta dando equilibrio al centrocampo della Fiorentina. In questo momento è diventato davvero importante accanto ad Amrabat. Rispetto all’anno scorso la Fiorentina ha perso, in parte, la sua identità. E il motivo principale è che non c’è più Dusan Vlahovic che non solo segnava, ma faceva girare la squadra. Adesso in campionato la Fiorentina può tentare di risalire un po’ la china, ma la priorità sono le due coppe. Il match con il Milan? Sembra un paradosso, ma l’assenza di Leao potrebbe non essere un minus per i rossoneri, visto il suo periodo negativo”.

TORNA MILENKOVIC DAL 1′