Corriere Fiorentino, torna Milenkovic dal 1′ in difesa. Terzic out minimo 15 giorni

Un doppio impegno che Vincenzo Italiano sta preparando sul campo, anche se per il momento tutte le attenzioni sono sull’appuntamento con i campioni d’Italia nel quale il mister presenterà la miglior formazione possibile. In difesa, per esempio, si dovrebbe rivedere Milenkovic (non ci sarà invece Terzic, out almeno 15 giorni per un problema all’adduttore) mentre in attacco Saponara è pronto a riprendersi la maglia da titolare lasciata a Ikoné per la gara del Bentegodi. Stesso discorso per Bonaventura, tenuto inizialmente a riposo lunedì, che dovrebbe comporre il centrocampo con Amrabat e Mandragora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CARESSA CHIEDE SCUSA: “MI È PARTITA LA FRIZIONE. MA IL POSSESSO PALLA CONTA POCO, LA FIORENTINA È TERZA”