15 Gennaio 2026

Gazzetta: “Ipotesi doppio colpo Rugani-Gatti dalla Juve. Paratici ha ottimi rapporti con Chiellini”

15 Gennaio

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 09:28

La Fiorentina ha bisogno di rinforzi in difesa

Nel frattempo si guarda anche alla difesa, che ha bisogno di rinforzi dopo la doppia partenza di Pablo Mari (raggiungerà Simone Inzaghi in Arabia, all’AI-Hilal) e Mattia Viti (tornerà al Nizza per essere poi girato in prestito alla Sampdoria). L’ideale sarebbe un centrale mancino, anche se non è escluso che possano arrivare due difensori, soprattutto se si riuscirà a fare operazioni in prestito. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza viola: i più suggestivi sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati in questo momento e senza posto fisso nella Juventus. Paratici ha ottimi rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell’amministratore delegato della Signora Damien Comolli, e potrebbe avere una corsia preferenziale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

