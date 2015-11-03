Notizie Ascoli Fiorentina

Badelj saluta il Genoa e guarda al futuro: “Voglio allenare, non stare dietro una scrivania”
22 maggio 2025 16:23
TMW: "In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall'Ascoli, Jacopo Tarantino"
01 luglio 2024 11:15
La Fiorentina affonda il colpo per un classe 2005: in arrivo Jacopo Tarantino, attaccante dell'Ascoli
10 giugno 2024 17:55
Viviano difende: "Tanti giocatori accusati sulle scommesse si sono poi rilevati innocenti"
17 ottobre 2023 12:16
TMW, Gori ha ultimo anno di contratto con la Fiorentina: sarà venduto. Su di lui Sudtirol e Ascoli
06 luglio 2023 19:03
Il presidente dell'Ascoli: "Salutatemi Barone". In passato scontro per non aver fatto giocare il figlio
10 gennaio 2023 11:24
Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"
12 novembre 2022 13:09
Gondo ricorda: "Firenze è stata l'esperienza più bella che un giovane può avere, da calciatore e da ragazzo"
26 ottobre 2022 23:39
Ricordate Gondo? Cresciuto nella Fiorentina, segna una tripletta meravigliosa contro il Palermo
28 agosto 2022 13:13
Coppa Italia, per la Fiorentina possibile ottavo con la Sampdoria. Rischio Milan ai quarti
03 giugno 2022 18:08
Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"
16 gennaio 2022 17:01
Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto
03 aprile 2021 14:08
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi
03 aprile 2021 13:50
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta
03 aprile 2021 13:22
Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato
03 aprile 2021 12:38
Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini
03 aprile 2021 12:33
Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli
03 aprile 2021 12:27
Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli
03 aprile 2021 12:21
Primavera, Fiorini porta in vantaggio la Fiorentina contro l'Ascoli e dedica il gol a Guerini
03 aprile 2021 12:16
La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli
26 settembre 2020 19:30
Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."
07 agosto 2020 13:21
Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"
05 agosto 2020 22:01
Gazzetta, il Torino ha messo nel mirino il giovane Ranieri ora all’Ascoli
26 aprile 2020 10:16
Ranieri: "Operazione riuscita! Da domani si ricomincia a lavorare per tornare più forte"
07 febbraio 2020 19:44
Gazzetta, Ranieri deve operarsi: infortunio al malleolo, starà fuori per due mesi
05 febbraio 2020 12:47
(FOTO) "Forza Ascoli torno presto"Ranieri gioca ma si infortuna nell'esordio in B..
04 febbraio 2020 14:32
Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio
31 gennaio 2020 10:08
Pedullà, via libera definitivo per Ranieri, andrà in prestito all'Ascoli per rinforzare la difesa del club marchigiano
30 gennaio 2020 21:08
Ranieri all'Ascoli, è tutto fatto. Prima i viola chiuderanno per Juan Jesus. Le ultime
24 gennaio 2020 08:06
Tuttosport, Ranieri andrà sei mesi in prestito all'Ascoli. Il Pordenone si è defilato
18 gennaio 2020 13:48
Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"
17 gennaio 2020 21:25
TMW, Ranieri vicino all’Ascoli in prestito secco: oggi l’incontro decisivo
16 gennaio 2020 09:18
Gazzetta, Ranieri ad un passo dall'Ascoli. Ecco la formula del trasferimento
15 gennaio 2020 13:11
Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione
13 gennaio 2020 20:13
Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni
24 novembre 2019 10:56
Pres. Ascoli: "Della Valle? Smentisco categoricamente, la società non è in vendita. Pensiamo solo al campionato"
21 novembre 2019 11:24
I Della Valle sarebbero pronti a tornare nel calcio. Vicino l'acquisto dell'Ascoli
20 novembre 2019 11:54
Manel Scavone, martedi mattina a Milano sapra' se verra' operato alla spalla...
05 febbraio 2019 00:00
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04 febbraio 2019 16:30
Viareggio Cup: la Fiorentina torna in campo contro l'Ascoli, dove e quando...
15 marzo 2018 12:36
ADV: "Noi interessati a comprare l'Ascoli? No, sono fake news. Troppo impegnati con la Fiorentina..."
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Gli ultrà dell'Ascoli disertano il minuto di riflessione dedicato ad Anna Frank. Il sindaco: "Gravissimo danno d'immagine"
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