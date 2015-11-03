Notizie Ascoli Fiorentina

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Badelj saluta il Genoa e guarda al futuro: “Voglio allenare, non stare dietro una scrivania”

22 maggio 2025 16:23

TMW: "In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall'Ascoli, Jacopo Tarantino"

01 luglio 2024 11:15

La Fiorentina affonda il colpo per un classe 2005: in arrivo Jacopo Tarantino, attaccante dell'Ascoli

10 giugno 2024 17:55

Viviano difende: "Tanti giocatori accusati sulle scommesse si sono poi rilevati innocenti"

17 ottobre 2023 12:16

TMW, Gori ha ultimo anno di contratto con la Fiorentina: sarà venduto. Su di lui Sudtirol e Ascoli

06 luglio 2023 19:03

Il presidente dell'Ascoli: "Salutatemi Barone". In passato scontro per non aver fatto giocare il figlio

10 gennaio 2023 11:24

Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"

12 novembre 2022 13:09

Gondo ricorda: "Firenze è stata l'esperienza più bella che un giovane può avere, da calciatore e da ragazzo"

26 ottobre 2022 23:39

Ricordate Gondo? Cresciuto nella Fiorentina, segna una tripletta meravigliosa contro il Palermo

28 agosto 2022 13:13

Coppa Italia, per la Fiorentina possibile ottavo con la Sampdoria. Rischio Milan ai quarti

03 giugno 2022 18:08

Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"

16 gennaio 2022 17:01

Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto

03 aprile 2021 14:08

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi

03 aprile 2021 13:50

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta

03 aprile 2021 13:22

Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato

03 aprile 2021 12:38

Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:33

Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli

03 aprile 2021 12:27

Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli

03 aprile 2021 12:21

Primavera, Fiorini porta in vantaggio la Fiorentina contro l'Ascoli e dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:16

La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli

26 settembre 2020 19:30

Ranieri: "Non so se mi sento pronto per la Serie A. Ma non..."

07 agosto 2020 13:21

Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"

05 agosto 2020 22:01

Gazzetta, il Torino ha messo nel mirino il giovane Ranieri ora all’Ascoli

26 aprile 2020 10:16

Ranieri: "Operazione riuscita! Da domani si ricomincia a lavorare per tornare più forte"

07 febbraio 2020 19:44

Gazzetta, Ranieri deve operarsi: infortunio al malleolo, starà fuori per due mesi

05 febbraio 2020 12:47

(FOTO) "Forza Ascoli torno presto"Ranieri gioca ma si infortuna nell'esordio in B..

04 febbraio 2020 14:32

Ufficiale: il difensore Ranieri della Fiorentina è stato ceduto in prestito all'Ascoli Calcio

31 gennaio 2020 10:08

Pedullà, via libera definitivo per Ranieri, andrà in prestito all'Ascoli per rinforzare la difesa del club marchigiano

30 gennaio 2020 21:08

Ranieri all'Ascoli, è tutto fatto. Prima i viola chiuderanno per Juan Jesus. Le ultime

24 gennaio 2020 08:06

Tuttosport, Ranieri andrà sei mesi in prestito all'Ascoli. Il Pordenone si è defilato

18 gennaio 2020 13:48

Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"

17 gennaio 2020 21:25

TMW, Ranieri vicino all’Ascoli in prestito secco: oggi l’incontro decisivo

16 gennaio 2020 09:18

Gazzetta, Ranieri ad un passo dall'Ascoli. Ecco la formula del trasferimento

15 gennaio 2020 13:11

Di Marzio, L'Ascoli in lizza per il prestito di Ranieri. Pordenone ancora avanti. La situazione

13 gennaio 2020 20:13

Fiorentina su Amrabat e Scamacca. Da valutare la fattibilità delle due operazioni

24 novembre 2019 10:56

Pres. Ascoli: "Della Valle? Smentisco categoricamente, la società non è in vendita. Pensiamo solo al campionato"

21 novembre 2019 11:24

I Della Valle sarebbero pronti a tornare nel calcio. Vicino l'acquisto dell'Ascoli

20 novembre 2019 11:54

Manel Scavone, martedi mattina a Milano sapra' se verra' operato alla spalla...

05 febbraio 2019 00:00

Manuel Scavone su Instagram: "Eccomi qui tutto intero, fortunatamente dopo il grande spavento...

04 febbraio 2019 16:30

Viareggio Cup: la Fiorentina torna in campo contro l'Ascoli, dove e quando...

15 marzo 2018 12:36

ADV: "Noi interessati a comprare l'Ascoli? No, sono fake news. Troppo impegnati con la Fiorentina..."

20 dicembre 2017 18:37

Gli ultrà dell'Ascoli disertano il minuto di riflessione dedicato ad Anna Frank. Il sindaco: "Gravissimo danno d'immagine"

25 ottobre 2017 13:29

Cacia: "Vi spiego perché ho fallito quando giocavo nella Fiorentina. Segno a valanga in serie B ma..."

06 dicembre 2016 15:24

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