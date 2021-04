Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi

83′: GOL! Non sbaglia Palazzino.

81′: CALCIO DI RIGORE PER L’ASCOLI, EPULSO SAGGIORO: Catanoso in confusione completa ed espelle Saggioro per DOGSO non genuina, e calcio di rigore per l’Ascoli. Il tutto però nasce da un fallo subito (e non ravvisato) da Agostinelli. I viola espulsi salteranno la Roma.

78’: espulso anche Munteanu per fallo di reazione. Ingenuo l’attaccante rumeno forse nervoso per non essere riuscito a segnare neanche una rete, Catanoso integerrimo nella circostanza. Fiorentina in 10.

