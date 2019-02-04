Manuel Scavone su Instagram: "Eccomi qui tutto intero, fortunatamente dopo il grande spavento...

Il calciatore del Lecce, dopo il grande spavento di venerdì sera, ringrazia tutti sul suo profilo ufficiale instagram: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati vEra stato sospeso dopo pochi secondi il...

Il calciatore del Lecce, dopo il grande spavento di venerdì sera, ringrazia tutti sul suo profilo ufficiale instagram: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati v

Era stato sospeso dopo pochi secondi il match tra Lecce ed Ascoli venerdì sera, a causa dello scontro aereo fortuito avvenuto tra Berretta e il calciatore giallorosso Manuel Scavone. L'ex Parma era caduto poi a terra in seguito allo scontro con l’attaccante bianconero subendo un trauma cranico con perdita di conoscenza. Tanta paura e partita sospesa su precisa richiesta di entrambe le squadre, molto scosse e preoccupate per l'accaduto. Tutti gli esami strumentali, hanno dato esito negativo e il calciatore e' stato dimesso nella giornata di ieri come confermato dal comunicato del Lecce.

Oggi Manule Scavone è tornato a parlare tramite il suo profilo Instagram ufficiale, tranquillizzando e ringraziando tutti quelli che gli sono stati vicino:

"Eccomi qui tutto intero, fortunanatamente dopo il grande spavento sono a casa con la mia famiglia…ringrazio tutte le persone che in questo momento mi hanno contattato con messaggi e telefonate… che sono veramente tante e non me l'aspettavo! Chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti... "

Gianlucadimarzio.com