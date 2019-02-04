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Manuel Scavone su Instagram: "Eccomi qui tutto intero, fortunatamente dopo il grande spavento...

Il calciatore del Lecce, dopo il grande spavento di venerdì sera, ringrazia tutti sul suo profilo ufficiale instagram: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati vEra stato sospeso dopo pochi secondi il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 16:30
Manuel Scavone su Instagram: "Eccomi qui tutto intero, fortunatamente dopo il grande spavento... -
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Il calciatore del Lecce, dopo il grande spavento di venerdì sera, ringrazia tutti sul suo profilo ufficiale instagram: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati v

Era stato sospeso dopo pochi secondi il match tra Lecce ed Ascoli venerdì sera, a causa dello scontro aereo fortuito avvenuto tra Berretta e il calciatore giallorosso Manuel Scavone. L'ex Parma era caduto poi a terra in seguito allo scontro con l’attaccante bianconero subendo un trauma cranico con perdita di conoscenza. Tanta paura e partita sospesa su precisa richiesta di entrambe le squadre, molto scosse e preoccupate per l'accaduto. Tutti gli esami strumentali, hanno dato esito negativo e il calciatore e' stato dimesso nella giornata di ieri come confermato dal comunicato del Lecce.

Oggi Manule Scavone è tornato a parlare tramite il suo profilo Instagram ufficiale, tranquillizzando e ringraziando tutti quelli che gli sono stati vicino:

"Eccomi qui tutto intero, fortunanatamente dopo il grande spavento sono a casa con la mia famiglia…ringrazio tutte le persone che in questo momento mi hanno contattato con messaggi e telefonate… che sono veramente tante e non me l'aspettavo! Chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti... "

Gianlucadimarzio.com

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