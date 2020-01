Secondo quanto riporta Tuttosport, Luca Ranieri ha deciso di lasciare la Fiorentina, approderà all’Ascoli in Serie B per trovare più minutaggio rispetto a quanto avuto in maglia viola. Il Pordenone sembra ormai defilato, il club marchigiano dovrà però aspettare che la Fiorentina trovi un suo sostituto prima di averlo in rosa. Resterà nei bianconeri fino al termine della stagione.