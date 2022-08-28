Ricordate Gondo? Cresciuto nella Fiorentina, segna una tripletta meravigliosa contro il Palermo

Una partita che difficilmente dimenticherà Gondo, il giocatore cresciuto nella Fiorentina è stato il protagonista assoluto con 3 gol

Ricordate Cedrig Gondo? Il giocatore classe 1996 nato e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e protagonista del Reality "Giovani Speranze" che raccontava la storia di alcuni giocatori della Primavera viola, ieri sera è stato protagonista di una prestazione incredibile contro il Palermo. Il giocatore, adesso all'Ascoli, ha segnato una tripletta portando i 3 punti alla squadra marchigiana che ha espugnato il Renzo Barbera di Palermo per 2-3. Il secondo ed il terzo gol sono delle vere e proprie perle. Ecco il video

CHE ERRORACCIO DI DRAGOWSKI

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