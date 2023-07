TMW, Gori ha ultimo anno di contratto con la Fiorentina: sarà venduto. Su di lui Sudtirol e Ascoli

Il futuro di Gabriele Gori, attaccante di proprietà della Fiorentina reduce dalla stagione in prestito alla Reggina, potrebbe essere ancora in Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore piace molto a Sudtirol e Ascoli. Gori ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, quindi da escludere la pista del prestito: per lui operazione a titolo definitivo

