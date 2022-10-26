Gondo ricorda: "Firenze è stata l'esperienza più bella che un giovane può avere, da calciatore e da ragazzo"

Cedric Gondo, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, protagonista anche del docu reality sui giovani viola

Cedric Gondo è pronto a tornare in campo nel prossimo match di Venezia dopo aver scontato un turno di squalifica. Il 25enne attaccante ivoriano, giunto in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese, ha realizzato finora 4 reti in 9 presenze in campionato (più un assist per la rete di Francesco Donati nella gara di Coppa Italia con la Sampdoria).

Gondo ha parlato della sua famiglia, della compagna Chiara, ragazza di Mestre e del loro bimbo Gabriele (nato a Venezia, prossima tappa di campionato dei bianconeri Sabato 29 Ottobre per l'undicesima giornata di Serie B) nel corso di un'intervista rilasciata alla web tv dell'Ascoli Calcio, raccontando anche la sua infanzia in Costa d'Avorio.

“I miei fratelli giocavano tutti a calcio e mia madre mi stava indirizzando verso il basket, ma per la pallacanestro non ero molto dotato anche se la passione un po’ mi è rimasta. I miei amici giocavano a calcio e così ho iniziato nell’Aurora Treviso. Dopo due anni, mi hanno visto le grandi squadre, su tutte la Fiorentina. Firenze è stata l’esperienza più bella che un giovane può avere, mi ha dato tanto a livello umano e come calciatore”.

In una passeggiata per le vie del centro storico l’attaccante ha parlato del suo rapporto con la religione “Vengo spesso in chiesa, al Duomo, sono cristiano-cattolico e devo tutto a mia madre che mi ha inculcato tanti insegnamenti, non mi ha mai obbligato a credere, è una cosa che viene da dentro”.

Sulle preferenze alimentari: “Ho provato le olive ascolane un mese fa e sono rimasto molto soddisfatto, non me le aspettavo così buone e ogni tanto faccio uno strappo alla regola, sono deliziose”.

PARLA IL TIFOSO AGGREDITO

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