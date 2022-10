Parla il tifoso aggredito: “Gli ho esultato in faccia apposta. Ho saltato al «Chi non salta fiorentino è»”

Alla trasmissione radiofonica “La Zanzara” ha parlato il tifoso aggredito a Firenze dopo il 3-4 di Fiorentina-Inter, queste le sue parole

“Ma quale picchiato, sono stato solo lisciato e il sabato sera, dopo la partita, sono andato anche in discoteca, non le ho mica prese. Il tutto è iniziato dopo il gol dell’Inter del 2-3, eravamo un gruppo di tifosi dell’Inter in mezzo al settore dei tifosi della Fiorentina, quando è partito il coro “Chi non salta Fiorentino è” mi sono alzato ed ho saltato, io mica sono fiorentino. Quando la Fiorentina ha pareggiato con Jovic mi hanno detto: “Ora non salti più” oppure mi hanno lanciato bicchieri addosso. Segnato il gol dell’Inter 3-4 gli ho esultato in faccia dicendo: “Allora, allora”. La reazione non ci sta perché finchè dicevano “figlio di puttana” ci ridevo sopra, poi quando mi lanci la roba cambia. Mi hanno protetto i miei amici ma anche altri tifosi della Fiorentina che non conoscevo. Se non mi avessero buttato cose addosso avrei esultato normalmente. Il Daspo è giusto, ha provato a picchiarmi in uno stadio, adesso sono cazzi suoi. Sono falliti nella vita ed esternano la loro frustrazione allo stadio. Sono sono nato a Firenze, vorrei andare in Fiesole a sostenere la Fiorentina. La prossima volta voglio andare nel settore ospiti perché voglio urlare”.

