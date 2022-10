Italiano: “Ho parlato con Bonaventura, parole per spronare tutti. Zurkowski si è allenato solo 10 volte”

Conferenza stampa di vigilia per Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro il Basaksehir in Conference League, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Dobbiamo cercare di vincere questa partita e mettere in difficoltà l’avversario come non abbiamo fatto all’andata, abbiamo le capacità per farlo, cercare di vincere e poi vediamo cosa accade in termini di classifica e differenza reti

Nico non è a disposizione per domani, ancora non è al 100%, questo dolore non lo far stare bene, non penso altro che sentire i ragazzi e quello che mi dicono, non si sente in grado di scendere in campo ma sono convinto che nessuno non può pensare di non giocare con la propria squadra di club per tutelare il mondiale, Nico è un ragazzo genuino, vuole stare al 100%

Il Basaksehir è una squadra di valore che non subisce gol, non ha mai preso un gol in questa competizione, sarà dura affrontarli. Sono organizzati e sanno dover farci male, ma partiamo dalle nostre certezze

La partita di domani è molto importante, pensiamo partita dopo partita, non pensare già a domenica ma mettere in campo tutto per la gara di domani. Domani è l’atteggiamento quello che deve essere l’approccio rispetto a quanto è successo contro l’Inter, il nostro modo di attaccare ci ha dato dei frutti grandioso

Ho parlato con Bonaventura, in sintesi è quello che diciamo da inizio anno, dobbiamo darci una sveglia, spesso stiamo facendo vedere buone cose come lo scorso anno ma non stiamo realizzando come vogliamo e come meritiamo, quelle sono state le sue spiegazioni, le sue parole devono essere un incoraggiamento a dare di più

Dal punto di vista tattico stiamo cercando di avere più possibilità, stiamo lavorando sull’equilibrio, a Lecce potevamo fare più gol, abbiamo messo in grande difficoltà una difesa come quella dell’In

Zurkowski è arrivato in ritiro, si è fatto male subito, poi si è rifatto male di nuovo ed ha avuto tante ricadute, non esagero quando dico che ha solo 10 allenamenti con la squadra e nemmeno al 100% tutti per intero. Ha grande concorrenza nel suo ruolo, ma non si preclude nulla a nessuno, qualche giorno fa era venuto il caso Cabral poi avete visto che non è stato cosi. Zurkowski è un giocatore che va forte e che sta iniziando ad entrare nei meccanismi”

