La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell’Ascoli. Il gol vittoria l’ha firmato Agostinelli

Al 33′ rigore per la Fiorentina, il neo acquisto Munteanu viene atterrato in area. Va dal dischetto Fiorini che firma così l’1-0. Nel secondo tempo occasioni per entrambe le squadre ma al 71′ super tiro di Palazzino, arriva così l’1-1 dell’Ascoli. Al 90′ però la Fiorentina trova il gol vittoria con Agostinelli. Primi tre punti conquistati quindi in stagione per la squadra di Aquilani.

