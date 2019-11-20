I Della Valle sarebbero pronti a tornare nel calcio. Vicino l'acquisto dell'Ascoli
Secondo quello che riporta Il Sole 24 Ore, la famiglia Della Valle potrebbe ritornare nel mondo del calcio italiano. Gli ex proprietari della Fiorentina avrebbero intenzione di acquistare una squadra...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 11:54
Secondo quello che riporta Il Sole 24 Ore, la famiglia Della Valle potrebbe ritornare nel mondo del calcio italiano. Gli ex proprietari della Fiorentina avrebbero intenzione di acquistare una squadra marchigiana della loro zona, l'Ascoli