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I Della Valle sarebbero pronti a tornare nel calcio. Vicino l'acquisto dell'Ascoli

Secondo quello che riporta Il Sole 24 Ore, la famiglia Della Valle potrebbe ritornare nel mondo del calcio italiano. Gli ex proprietari della Fiorentina avrebbero intenzione di acquistare una squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 11:54
I Della Valle sarebbero pronti a tornare nel calcio. Vicino l'acquisto dell'Ascoli - 18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle
18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle
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Secondo quello che riporta Il Sole 24 Ore, la famiglia Della Valle potrebbe ritornare nel mondo del calcio italiano. Gli ex proprietari della Fiorentina avrebbero intenzione di acquistare una squadra marchigiana della loro zona, l'Ascoli

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