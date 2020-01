Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Non sorprende che la società viola si sia concessa una pausa di riflessione dopo aver preso Cutrone. In questi giorni sono state fatte delle valutazioni su alcuni giocatori di Serie A, è una fase di monitoraggio che ancora non ha portato ad un nome vero e proprio. Vecino? Da escludere. Duncan è un’operazione che va continuata a seguire. Saponara sarà liberato la settimana prossima verso Lecce. Ranieri ha scelto l’Ascoli e sarà liberato quando sarà individuato un nuovo difensore. Pradè? Sarebbe ingeneroso attribuirgli delle responsabilità, il lavoro va giudicato in profondità, i danni li ha fatti Vincenzo 8Montella”.