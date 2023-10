Viviano difende: “Tanti giocatori accusati sulle scommesse si sono poi rilevati innocenti”

La mia fortuna in quella settimana prima della partita è che io sono stato via una settimana con la Nazionale. Altrimenti io mi sarei dovuto difendere del nulla, cioè di una cosa che nemmeno immaginavo. Io nemmeno so chi era e dentro di me ho pensato ‘Ora come mi difendo? Io questi non so chi siano, ma come lo dimostro?’. Tanti calciatori hanno giocato con una situazione del genere e poi si sono rivelati tutti innocenti. Quindi se loro sono a posto con la coscienza rientreranno in campo, se non lo sono verrà dimostrato”. Lo riporta TMW