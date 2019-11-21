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Pres. Ascoli: "Della Valle? Smentisco categoricamente, la società non è in vendita. Pensiamo solo al campionato"

Il Patron bianconero Massimo Pulcinelli, con riferimento al presunto interessamento all'acquisizione dell'Ascoli Calcio da parte dell'imprenditore Diego Della Valle, precisa: "Non ho mai avuto il piac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 11:24
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Il Patron bianconero Massimo Pulcinelli, con riferimento al presunto interessamento all'acquisizione dell'Ascoli Calcio da parte dell'imprenditore Diego Della Valle, precisa: "Non ho mai avuto il piacere di conoscere i Della Valle, ho appreso delle voci circolate in maniera incontrollata sul web  di un presunto interessamento dell’imprenditore Della Valle all’acquisizione dell’Ascoli Calcio e, in qualità di socio di maggioranza del Club, smentisco categoricamente che la Società sia in vendita. Pensiamo al campionato, solo a quello. C’è una partita da vincere domenica contro un Cosenza difficile da battere, ma sono certo che faremo un'ottima prestazione e porteremo a casa punti".

ascolicalcio1898.it

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