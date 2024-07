TMW: “In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall’Ascoli, Jacopo Tarantino”

La Fiorentina, in attesa dei colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, è vicinissima a Jacopo Tarantino, giovane attaccante di proprietà dell’Ascoli.

Classe 2005, in questa stagione ha messo insieme 3 presenze con i grandi in Serie B. La sua stagione in Primavera, invece, parla di 29 presenze complessive con 14 gol segnati. Nella giornata di domani è prevista la firma del ragazzo con la società viola. Lo riporta TuttoMercatoWeb

