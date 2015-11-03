Notizie Tarantino Fiorentina

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TMW: "In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall'Ascoli, Jacopo Tarantino"

01 luglio 2024 11:15

La Fiorentina affonda il colpo per un classe 2005: in arrivo Jacopo Tarantino, attaccante dell'Ascoli

10 giugno 2024 17:55

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