La Fiorentina affonda il colpo per un classe 2005: in arrivo Jacopo Tarantino, attaccante dell’Ascoli

Arriva il primo colpo della Fiorentina in questa sessione di mercato estiva. Secondo Sky Sport, i viola avrebbero chiuso per un giovane proveniente dall’Ascoli, prima in B ed ora retrocesso in Serie C: si tratterebbe di Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005. In Primavera 2 ha realizzato 14 gol in 26 presenze, mentre in prima squadra soltanto 3 apparizioni. Un’operazione in prospettiva, che non ha niente a che vedere con la ricerca “ambiziosa” degli attaccanti della Fiorentina di coach Palladino.

TMW: “INTERESSAMENTO DEL ATLETICO MADRID PER NICO GONZALEZ, CI SONO ANCHE DEI CLUB DI PREMIER”