TMW: “Interessamento del Atletico Madrid per Nico Gonzalez, ci sono anche dei club di Premier”

La Fiorentina si prepara a costruire la squadra da consegnare al nuovo tecnico Raffaele Palladino, con l’obiettivo di cambiare diversi interpreti protagonisti dell’ultimo triennio con Vincenzo Italiano alla guida. Nelle idee della società viola, almeno per quanto confermato pubblicamente, c’è la volontà di trattenere Nico Gonzalez, argentino attualmente impegnato con la Seleccion nella preparazione della Copa America. “Al 99% è incedibile. Nico sta bene qui, anche domenica dopo la partita a Bergamo ce lo ha ribadito. Ma nel calcio mai dire mai. Ripeto: al 99% Nico Gonzalez resta qui”, erano state le parole precise e senza spazio per interpretazioni di Daniele Pradè, direttore sportivo che nella conferenza stampa organizzata anche per annunciare il nuovo allenatore aveva risposto ad una domanda in merito al numero 10. Quell’1% di spazio lasciato dal dirigente gigliato, però, potrebbe in qualche modo nascondere movimenti sottotraccia ed offerte che, nel calcio di oggi, poche società possono essere in grado di rifiutare. Per Nico la Fiorentina già nella scorsa sessione estiva aveva rifiutato una importantissima proposta del Brentford da oltre 40 milioni di euro. Ora, secondo le ultime raccolte da TMW, oltre agli interessamenti della Premier League sarebbe da registrare quello dell’Atletico Madrid. Per il momento si tratta di semplice apprezzamento e poco più. Ma nelle prossime settimane gli uomini mercato del Cholo Simeone potrebbero passare all’azione e provare a convincere la Fiorentina a cedere la sua stella. Lo scrive Tuttomercatoweb

NICO VALE QUANTO CHIESA