Nico Gonzalez vale quanto Chiesa, è tra gli esterni con il valore di mercato più alto in Serie A

Nonostante il valore di mercato sia leggermente calato al termine di questa stagione il cartellino di Nico Gonzalez rimane uno di quelli più preziosi in Serie A. L’esterno Argentino infatti è nella Top 10 degli esterni e seconde punte con il valore di mercato più alto in Italia, piazzandosi al 6° posto appaiato con un altro esterno ex Fiorentina, Federico Chiesa il cui contratto con la Juventus sta per giungere al termine. Nico si piazza anche davanti a Gudmundsson a lungo cercato nella sessione invernale di calciomercato, mentre a occupare i primi posti secondo Transfermarkt ci sono Leao, Kvaratskhelia e Koopmeiners.

NICO SOTTO ACCUSA IN ARGENTINA