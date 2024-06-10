Bufera Nico Gonzalez, sbaglia il cucchiaio davanti al portiere e ignora Messi tutto solo, il 10 non ci sta

Nico Gonzalez fa arrabbiare Messi, un pallone non passato e una grande occasione sprecata con un pallonetto il motivo del caos

Nella notta si è giocata l'amichevole tra Argentina e l'Ecuador, una gara in preparazione della Copa America che l'albiceleste ha vinto per 1-0 grazie al gol di Di Maria. Il CT Scaloni ha fatto diversi esperimenti ed ha fatto iniziare dalla panchina i titolari Nico Gonzalez e Messi. Proprio il giocatore della Fiorentina in queste ore è nel mirino delle critiche in patria perchè, una volta entrato in campo, lanciato a rete, ha preferito provare un pallonetto anzichè servire Messi che era tutto solo dall'altra parte. Con Messi che non l'ha presa benissimo ed ha sbracciato perchè è stato ignorato. In Argentina Nico Gonzalez non è più ben visto e in tanti protestano per il fatto che lui è stato convocato mentre Dybala è rimasto a casa. Il malcontento verso il giocatore viola è tangibile anche sui social. Questo il video dell'azione incriminata

ICARDI ALLA FIORENTINA? IL PUNTO DE LA NAZIONE

https://www.labaroviola.com/nazione-icardi-alla-fiorentina-puo-essere-piu-facile-di-retegui-il-galatasaray-chiede-20-milioni-ostacolo-ingaggio/256700/