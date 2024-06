Nazione: “Icardi alla Fiorentina? Può essere più facile di Retegui. Il Galatasaray chiede 20 milioni. Ostacolo ingaggio”

Se non fosse e sarà per il guaio del maxi-ingaggio, potrebbe addirittura essere meno complicato trattare Icardi con il Galatasaray che Retegui col Genoa. Il club turco può chiudere davvero intorno ai 18/20 milioni ma, il giocatore dovrà poi coordinarsi con chi, di sicuro, non potrà parametrare il suo ingaggio in Turchia con il profilo degli stipendi viola. Lo scrive La Nazione.

