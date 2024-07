Corriere dello Sport: “Nzola tra Cagliari e Lecce, lui vuole restare in Italia. La Fiorentina chiede 10 milioni”

Ormai ci sono pochi dubbi, M’Bala Nzola lascerà Firenze dopo la stagione deludente dello scorso anno. La Fiorentina ha bisogno di monetizzare e fare posto in attacco per investire su un possibile rinforzo da accostare a Moise Kean. Sull’ex Spezia, si sta muovendo qualcosa in Serie A.

Infatti, il Cagliari sarebbe molto interessato all’attaccante della Fiorentina. Intanto sonda anche il terreno per Piccoli dell’Atalanta. Da capire se Giulini accontenterà le richieste della squadra di Palladino che vorrebbe almeno 10 milioni per la cessione di Nzola. Sullo sfondo c’è anche il Lecce di Corvino. Da parte del giocatore, c’è la volontà di rimanere in Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.