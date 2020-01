Luca Ranieri aveva scelto l’Ascoli, come anticipato lo scorso 15 gennaio. Negli ultimissimi minuti è arrivato il via libera della Fiorentina per il trasferimento del difensore. Staffetta automatica dopo l’arrivo di Igor dalla Spal. Ranieri in prestito all’Ascoli, un importante rinforzo per il club marchigiano.

