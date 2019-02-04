Manel Scavone, martedi mattina a Milano sapra' se verra' operato alla spalla...

Tanta paura, ma per fortuna nulla di più per Manuel Scavone. Dopo le rassicarioni arrivate anche da parte del calciatore tramite il suo profilo Instagram ufficiale, arrivano altri incoraggianti aggior...

Tanta paura, ma per fortuna nulla di più per Manuel Scavone. Dopo le rassicarioni arrivate anche da parte del calciatore tramite il suo profilo Instagram ufficiale, arrivano altri incoraggianti aggiornamenti. Martedì mattina il calciatore si recherà a Milano da un ortopedico di fiducia, in accordo con lo staff medico del Parma (proprietario del cartellino), e si decidera' se opearare o meno la lussurazione all'acromion claveale della spalla destra. Al di là della plausibile operazione, i tempi di recupero per il forte trauma cranico saranno di circa un mese, ovviamente l'ipotetico l'intervento chirurgico alla spalla prolunghera' di almeno un altro in rientro in campo di Scavone. Intanto, domani mattina nella sala stampa dello stadio Via del Mare ci sara' una conferenza stampa alle ore 11:30. Presenti il calciatore, il presidente del Lecce e lo staff medico.

Gianlucadimarzio.com