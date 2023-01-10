Il presidente dell'Ascoli: "Salutatemi Barone". In passato scontro per non aver fatto giocare il figlio

Alle ore 12 Fiorentina e Ascoli primavera si scontrano in Coppa Italia, emergono le ruggini sul mercato tra le due società

Oggi alle ore 12 andrà in scena la partita di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Ascoli, il presidente dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, attraverso il suo profilo Instagram ha tirato una frecciata al direttore generale della Fiorentina Joe Barone scrivendo: "Salutatemi Barone". La società marchigiana non ha buoni rapporti con il dirigente viola perchè accusato di non aver dato Gori all'Ascoli in estate perchè offeso dal mancato utilizzo del figlio Giuseppe nella scorsa stagione in maglia bianconera.

LE PAROLE DI BATISTUTA

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